Pierre-Luc Pomerleau : Un humoriste aux multiples facettes

Imitateur à ses heures, l’humoriste Pierre-Luc Pomerleau présentera son nouveau spectacle Moqueur Polyglotte sur la Côte-Nord du 5 au 9 juin. Le Journal l’a interrogé sur ses inspirations, son processus créatif et son retour dans la région qu’il affectionne.

Pierre-Luc Pomerleau se rappelle avec enthousiasme ses premières tournées sur la Côte-Nord, avec l’humoriste François Bellefeuille.

« J’ai beaucoup de tournées avec François Bellefeuille, où on a été plusieurs fois sur la Côte-Nord avec son premier show puisqu’on a tourné pendant quatre ans. Après pour son deuxième show, on y est retourné. Je suis très content de revenir », confie-t-il.

Un spectacle façonné par les années

C’est dans un état d’esprit enclin de souvenirs qu’il a écrit son nouveau spectacle, qui est le fruit de plusieurs années de travail minutieux.

« C’est un show écrit sur plusieurs années où il y a des numéros que j’ai écrits en 2018 et 2019 que je rodais déjà dans les bars. À force de les peaufiner, ils sont devenus très bons, puis j’additionne un autre avec un autre. »

Pour lui, le processus de création n’est jamais un bloc uniforme, mais plutôt un assemblage patient et réfléchi de morceaux de vie et d’anecdotes.

Une des histoires les plus anciennes qu’il raconte dans son spectacle concerne une séance de natation avec son fils, alors âgé d’un an et demi ou deux ans. « Aujourd’hui, il a six ans. Parmi le spectacle, c’est sans doute le plus vieux numéro, mais les gens se reconnaissent là-dedans. Il est très efficace », explique-t-il.

Le mystère derrière Moqueur Polyglotte

Le titre intrigant de son spectacle, Moqueur Polyglotte, suscite naturellement la curiosité du public.

« Je voulais qu’on me le demande, qu’on crée la réaction, dit-il en riant. Un moqueur polyglotte, c’est un petit oiseau, souvent appelé oiseau moqueur ou mockingbird, et moqueur polyglotte, c’est son nom scientifique. C’est un petit oiseau qui n’a pas de cri propre à lui, mais qui ne fait qu’imiter les d’autres oiseaux. Il imite les sons qu’il entend. Et moi, dans mon spectacle, j’imite d’autres humoristes, mais vocalement, je reproduis leurs voix », raconte-t-il.

À l’instar de sa compatriote Véronic DiCaire, l’humoriste imite vocalement, mais lui ne chante pas. Une douzaine d’imitations d’artistes québécois en font les frais, allant de Jean Leloup au journaliste Richard Latendresse.

« Ce n’est pas un show d’imitations, mais ça vient juste saupoudrer un peu et casser le rythme un peu, et rajouter un peu de sucre dans le show », ajoute-t-il.

Des inspirations personnelles

Lorsqu’on lui demande ce qui l’inspire le plus, Pierre-Luc répond sans hésiter que ses inspirations viennent principalement de sa vie et de sa famille.

« J’essaie de ramener ça à moi, qu’est-ce que je pense, comment je me sens par rapport à tel moment. Ramener ça à moi, je trouve ça toujours plus intéressant que du stand-up anecdotique sur n’importe quoi. Et si les gens se reconnaissent dans ce que je dis, c’est tant mieux », dit-il avec conviction.

Pour lui, le plus important est de partager des histoires qui résonnent avec son public, en puisant dans des expériences personnelles et en les transformant en des moments de comédie pertinents et touchants.

« C’est là que je vais creuser le plus alors si quelque chose m’inspire, c’est moi, ma vie, ma famille, parler de mes enfants et les choses qu’ils font. Les anecdotes et les situations de la vie que je vais aller chercher pour écrire et qui sont intéressantes, mais sans les mettre dans des situations embarrassantes », déclare l’humoriste, soucieux de préserver l’intimité de ses proches tout en partageant des bribes de son quotidien.

Un spectacle rythmé et authentique

Comment décrire son spectacle ? Pour Pierre-Luc Pomerleau, c’est avant tout une expérience vécue par le public, une immersion totale dans son univers comique.

« Je pense que la meilleure personne pour décrire un show, c’est quelqu’un qui le vit et non la personne qui le fait. Mais si je me fie aux commentaires que je reçois beaucoup, c’est un show qui est très rythmé, sans temps mort où tu ris du début à la fin », confie l’imitateur.

« Tu sors de là et il y en a beaucoup qui ont mal aux joues », se réjouit-il.

Pierre-Luc Pomerleau sera en représentation avec son nouveau spectacle le 5 juin à Port-Cartier, le 6 à Havre-Saint-Pierre. Le 7 juin, il sera à Sept-Îles, le lendemain à Baie-Comeau et il finira sa tournée nord-côtière à Forestville le 9 juin.