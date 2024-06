33 000 $ pour la protection de la rivière Godbout

Le comité organisateur de l’événement-bénéfice est composé de Normand Bissonnette, président du Comité de protection de la rivière Godbout, Léo Savard, coordonnateur, Guy Côté, maire de Godbout, Simon Ste-Marie et Guylaine Savard respectivement administrateur et administratrice au CA. Absents sur la photo, Annik Courcelles et Simon Brisson. Photo courtoisie