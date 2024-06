Cadellia Cosmétique Raisonnée se relève les manches

L’entreprise baie-comoise Cadellia Cosmétique Raisonnée, qui a pignon sur rue sur le boulevard La Salle, a connu une période de turbulences récemment, nécessitant des décisions difficiles pour assurer sa pérennité.

Cadellia Cosmétique Raisonnée ce sont des produits locaux, pensés et fabriqués à Baie-Comeau. La cosmétique raisonnée, c’est l’alliage parfait entre le naturel, parfois inefficace, et le synthétique, efficace, mais pas naturel.

« On a combiné tout ça pour créer le produit le plus naturel possible, le plus local possible, avec un maximum d’ingrédients bios, tout en obtenant des résultats rapides », explique Cynthia Lebel.

Les récents mois n’ont pas été faciles pour Cadellia Cosmétique Raisonnée. La baisse des ventes et la hausse des coûts des matières premières ont poussé l’entrepreneure à prendre des mesures drastiques.

« Dernièrement, les ventes ont beaucoup diminué et les matières premières ont beaucoup augmenté. J’ai dû choisir : continuer avec la boutique nécessitant un employé sur place, ou me concentrer sur les ventes en ligne. Malheureusement, j’ai dû mettre mon employé au chômage et fermer l’espace boutique pour me consacrer aux points de vente en ligne », déplore la gérante.

Mme Lebel a également choisi de se montrer transparente avec sa clientèle.

« J’ai hésité longtemps avant de faire ce post sur Facebook (pour annoncer à sa clientèle les problèmes économiques qu’elle rencontre). On ne veut pas paraître vulnérable, mais l’authenticité a toujours été une valeur clé de Cadellia. J’ai donc décidé de sensibiliser les gens à notre situation. Les réactions ont été solidaires, avec une grosse vente à la boutique offrant 65 % de rabais pour relancer notre trésorerie », explique-t-elle.

Des défis économiques et des décisions difficiles

Pour mieux gérer ses ressources, Cynthia Lebel a décidé de réduire le nombre de produits offerts.

« Nous avons plus de 90 produits différents, ce qui représente un important stock à maintenir. Ça fait beaucoup d’inventaires à conserver en magasin et c’est de l’argent qui dort. On va se concentrer sur la cosmétique visage et corps, c’est pour ça qu’on est reconnu », confie la créatrice.

Malgré les défis, Mme Lebel ne manque pas d’ambition pour Cadellia.

« J’ai toujours eu beaucoup d’ambitions pour Cadellia. Notre but a toujours été d’être partout. Présentement, on constate que les étiquettes font trop artisanales comparé aux autres produits. Nous allons les faire imprimer par des professionnels », déclare-t-elle.

L’entreprise travaille également avec des ambassadrices pour promouvoir ses produits dans tout le Québec. Comme des mini influenceuses, elles aiment et partagent les produits Cadellia avec leur communauté.

« Le bouche-à-oreille a toujours été la meilleure façon de rejoindre le client. Ça nous aide vraiment à nous faire connaître et il dévoile une confiance en nos produits. Ça peut être stressant de changer de produits pour le visage, alors ça nous aide et c’est plus rassurant », raconte la gérante.

Un regard tourné vers la communauté

Cynthia Lebel souhaite également renforcer les liens avec la communauté à Baie-Comeau, et pour ce faire, elle a de nombreux projets en préparation.

« J’aimerais faire des événements chaque mois, avec des démonstrations, des événements de fabrication. Pour vraiment rencontrer les gens, qu’ils puissent m’apporter leurs bouteilles que je puisse remplir, ce genre de choses », divulgue la femme d’affaires.

Elle ajoute également que « l’année prochaine, on va faire un lancement de la marque, car on vient de déposer cette année Cadellia Cosmétique Raisonnée, on vient de s’approprier la marque. Puis, développer nos points de vente et être le plus partout possible ».

Cynthia Lebel reste optimiste et engagée à faire de Cadellia une marque incontournable dans l’industrie des cosmétiques raisonnées, tout en restant fidèle à ses valeurs d’authenticité et de durabilité.