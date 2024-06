Direction Michigan pour Olivier Dancause

C’est officiel, Olivier Dancause a son billet en main pour les CrossFit Games. La compétition mondiale regroupant les meilleurs athlètes de tous les pays se tiendra du 30 août au 1er septembre à Three Rivers, au Michigan.

Le Baie-Comois de 16 ans a terminé 26e dans le classement des 16-17 ans. Un résultat qui toutefois le déçoit quelque peu. « J’ai un peu un goût amer », confie le jeune athlète.

« On a fait les Open (première étape) où il était dans le top 400. Ça l’a amené aux quarts de finale où ils ont gardé les 200 meilleurs. À ce moment-là, il a fini 7e au monde. Ce qui était incroyable, car je sais que c’est là qu’il doit se trouver », raconte son entraîneur, Olivier Donais.

Ensuite est venu le temps de réaliser les vidéos pour les demi-finales et Olivier Dancause tombe malade. Toux, difficulté à respirer, migraine, tout y est passé.

Il a dû en tourner quelques-unes sans être au sommet de sa forme. « J’étais poqué. Je montais les marches et j’étais essoufflé », confie-t-il.

« Oui, on a un goût amer, parce qu’on sait qu’il est meilleur que ça, ajoute son entraîneur. Là, le principal, c’est qu’on y va. À partir de là, ça repart à zéro, donc tu vas juste causer une plus grande surprise sur place. »

Olivier Dancause ne cache quand même pas sa joie d’aller aux CrossFit Games. « Je suis content, mais je suis déçu de ne pas avoir donné le meilleur de moi-même. Je me rends aux Games au moins. Depuis l’an dernier, mon objectif, c’était de m’y rendre », dit-il.

Les meilleurs jeunes au monde

La compétition est différente cette année. Rappelons que l’an dernier, le jeune Olivier a terminé 17e après les demi-finales. Il ne s’était pas qualifié alors que seulement les 10 premiers au classement se rendaient en finale.

Maintenant, les compétitions sont séparées. Chaque catégorie d’âge peut recevoir plus de participants. Il y aura un événement juste pour les catégories d’âges en bas de 18 ans et ce sont les 30 premiers qui y participeront.

Il faut s’attendre à tout

Aux CrossFit Games, on ne rit pas et tout peut arriver. Les deux Olivier ont du pain sur la planche à partir de maintenant.

« C’est une préparation très différente. Durant l’année, on s’entraîne d’une façon plus traditionnelle », indique Olivier Dancause. « Leur but aux Games, c’est de trouver la personne la plus en forme de la planète », enchaîne Olivier Donais.

C’est pourquoi les participants seront mis devant des entraînements et des situations peu conventionnelles. « Tu dois maîtriser toutes les disciplines de la forme physique. Là-bas, ils vont te mettre des bâtons dans les roues, te tester sous tous les angles et te surprendre », ajoute l’entraîneur.

« C’est justement une des choses qu’on travaille. Quand tu t’exerces sur tout, tu viens à te connaître comme athlète. Ce qui fait que si on te donne un work-out surprise, tu réfléchis et parce que tu te connais, tu peux te gérer et faire ton plan de match d’avance », précise-t-il.

C’est une bonne chose que l’adolescent « se débrouille dans tout », ajoute-t-il. « Là, mon coach a beaucoup de plaisir à concevoir mes entraînements justement pour ça et moi, j’ai du plaisir à les faire après », lance l’athlète.

Un an qui change tout

« Entre le moi de 15 ans et le moi aujourd’hui de 16 ans, je n’ai pas la même forme physique, je n’ai pas le même développement. Ça va être pareil à 17 ans », lance Olivier Dancause.

C’est ce que son entraîneur admire chez lui. « C’est justement ce qui est le plus impressionnant. C’est de voir une progression qui monte en flèche. C’est incroyable de voir à quel point il s’améliore rapidement », s’exclame M. Donais.

Le cardio, sa plus grande faiblesse du début, s’est même transformé en plus grande force.