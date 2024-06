Nouvelle allure pour le Centre visuel Manicouagan

Permettre aux Nord-Côtiers d’obtenir des services optométriques près de chez eux et non à l’extérieur, c’est l’objectif de Dr Guillaume Landry-Proulx, optométriste propriétaire du Centre Visuel Manicouagan. Pour y arriver, des rénovations majeures ont été effectuées à la clinique, située à Baie-Comeau.

« Ça fait trois ans que je suis propriétaire et ça fait près de 2 ans que je suis dans ce projet-là. La designer est venue pour la première fois à l’été 2022. C’est incroyable le travail, le temps et l’investissement qu’on y a mis », lance-t-il alors qu’il fait visiter ses nouveaux locaux.

Les travaux, qui ont duré 10 semaines et demandé un investissement total aux alentours de 750 000 $, rendent l’endroit plus convivial et surtout plus pratique. « La clinique était faite pour un optométriste à la base », explique Dr Landry-Proulx, qui a racheté la Clinique optométrie Robichaud en 2021.

Un sous-sol inutilisé, des salles trop grandes, un manque au niveau de la sécheresse oculaire, pour le nouveau propriétaire, une mise à jour était avantageuse.

« De la façon dont ça avait été divisé, c’était créé pour un optométriste. Il y avait de très grandes salles, mais trop grandes et on manquait de place pour le personnel. Ça limitait aussi pour recruter », indique le propriétaire.

Deux optométristes, qui venaient de temps à autre, pourront commencer à travailler à temps plein. Quatre professionnels pourront être à l’œuvre en même temps, alors qu’il fallait se synchroniser auparavant pour les rendez-vous.

La clinique de sécheresse oculaire est arrivée en 2022 dans les locaux du Centre Visuel Manicouagan. « J’avais besoin de plus de place, surtout qu’on a de plus en plus de référence, comme d’autres professionnels. On est la seule sur la Côte-Nord, indique Dr Landry-Proulx. Je devais vraiment optimiser mon espace. C’était pris dans un petit local. »

« J’ai donc maintenant trois salles au rez-de-chaussée en plus de ma grande clinique de sécheresse oculaire au sous-sol », précise-t-il.

En région

Le propriétaire souhaite offrir le maximum de services à Baie-Comeau. « La santé oculaire, c’est vraiment important pour moi, dit-il. Et je vois comment le milieu évolue, comment les ophtalmologistes sont débordés. »

Il peut maintenant mieux desservir les nouveaux clients ainsi que les cas d’urgence.