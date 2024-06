Trois Baie-Comois pourraient être repêchés dans la LHJMQ

Trois jeunes Baie-Comois, éligibles au repêchage de la LHJMQ, seront présents à la séance de sélection tenue à Moncton les 7 et 8 juin.

L’attaquant Robin Poitras (15 ans), le défenseur Théo Gauthier (16 ans) et le gardien de but Félix Brisson (16 ans) s’investissent dans leur passion depuis plusieurs années pour atteindre leur rêve, soit d’être recrutés dans une équipe de la LHJMQ. Fort à parier qu’ils ont un petit faible l’équipe de leur ville natale, Le Drakkar de Baie-Comeau.

C’est à l’âge de quatre ans que les trois hockeyeurs ont donné leurs premiers coups de patin sur les surfaces glacées de Baie-Comeau au sein de l’Association de hockey mineur. Ensuite, ils ont poursuivi leur développement au sein l’organisation des Nord-Côtiers dans les catégories M13 AAA et M15 AAA.

Ils ont dû faire le choix de quitter leur ville natale pour continuer leur cheminement dans le programme de hockey des Espoirs du Saguenay–Lac-Saint-Jean et évoluer M15 AAA élite. Leur coéquipier, Félix Brisson, qui avait quitté deux ans plus tôt pour jouer dans le M13AAA Élite au Saguenay, a ainsi retrouvé ses deux alliés.

La saison dernière, les trois hockeyeurs ont évolué dans le M17 AAA, dirigé par l’entraîneur-chef Steve Thériault, originaire de Baie-Comeau et l’entraîneur adjoint Dany Chouinard, bien connu dans le milieu du hockey nord-côtier.

L’équipe a vécu une très belle saison et s’est classée au 2e rang de la division Entrepôt du Hockey et 5e au classement général de la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ).

Sur le plan individuel, Robin Poitras a connu une saison de 19 points (9 buts et 10 passes) et de son côté Théo Gauthier un total de 15 points (2 buts et 15 passes). Devant le filet, Félix Brisson termine la saison avec une moyenne 2,35 buts alloués par match.

Selon Steve Thériault, les trois Baie-Comois « sont des éléments importants » de l’équipe saguenéenne. « Ce n’est pas surprenant qu’ils soient éligibles au repêchage », commente-t-il.

Au printemps dernier, les trois jeunes ont participé au précamp des Élites de Jonquière et participeront au camp de sélection final au mois d’août afin de se tailler une place au sein de l’équipe et ainsi évoluer dans la Ligue de hockey de développement M18AAA.

Promouvoir le hockey régional

Pour l’entraîneur-chef, le Drakkar de Baie-Comeau a un rôle à jouer pour promouvoir le hockey au niveau régional. « Les responsables du recrutement devraient se faire un devoir de recruter des joueurs locaux. C’est un petit geste qui pourrait faire la différence », estime M. Thériault donnant l’exemple des Saguenéens de Chicoutimi ou encore des Foreurs de Val-d’Or, qui font cet effort.

« Ça peut juste aider à promouvoir le hockey dans la région et c’est positif au niveau de l’image. Les fans apprécieraient de venir encourager des joueurs de chez eux », ajoute-t-il.

Notons que le premier tour du repêchage aura lieu ce vendredi à 19 h et sera diffusé sur les ondes de TVA Sports et Eastlink.

Les rondes 2 à 14 auront lieu ce samedi à compter de 8 h 30 et il sera possible de capter toute l’action sur les ondes d’Eastlink et LCHTV.