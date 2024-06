L’Odyssée artistique fait voyager au bout de la nuit

Le deuxième concert hors-série de la 18e saison de l’Odyssée artistique s’est avéré un franc succès. Cette fois, l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord a su impressionner le public à l’église Notre-Dame-de-Bon-Désir des Bergeronnes, le 1er juin.

Après le retentissant succès du concert du 10 mai donné par le Chœur national des jeunes du Canada, l’Odyssée artistique a encore une fois de plus combler les attentes des spectateurs en présentant, pour une première fois en Haute-Côte-Nord, l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord (OSCN).

« Les nombreux spectateurs, très attentifs, ont grandement apprécié le jeu des quinze musiciens, dirigés par Benoit Gauthier, chef fondateur et directeur artistique », raconte Luce Robert, vice-présidente de l’Odyssée artistique.

Pour l’occasion, l’OSCN était accompagnée d’une invitée de marque, la soprano québécoise Carole-Anne Roussel. « C’est sous le thème du Voyage au bout de la nuit que les musiciens ont charmé et séduit le public, qui en demandait encore après une programmation des plus généreuse », témoigne Mme Robert en remerciant tous ceux qui participé ou assisté à la représentation.

« Le public, par sa fidèle présence, permet de garder la culture vivante en Haute-Côte-Nord », ajoute-t-elle.

La saison 2024 de l’Odyssée artistique se poursuit avec plusieurs événements au cours de l’été, dont le Festival intime de musique classique du 10 au 14 juillet, un dernier concert de la série Artistes en touristes le 3 août, et les spectacles extérieurs de la série On JAZZ sous la lune prévus les 20 juillet, 17 août et 14 septembre.