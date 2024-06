Un plan de protection des sources d’eau potable pour quatre villes de la Côte-Nord

Fermont, Sept-Îles, Havre-St-Pierre et Baie-Comeau pourront se munir d’un plan de protection des sources d’eau potable puisque leur demande d’aide financière a été acceptée par Québec en marge du Programme pour l’élaboration des plans de protection des sources d’eau potable (PEPPSEP).

C’est ce qui a été annoncé le 4 juin. L’objectif du programme, lancé en 2022, est de permettre aux municipalités locales responsables d’un prélèvement d’eau de définir les mesures de protection, y compris la planification de leur mise en œuvre, visant à minimiser, voire à éliminer les menaces pouvant affecter la qualité ou la quantité des eaux qu’elles exploitent.

Sur la Côte-Nord, c’est la Ville de Baie-Comeau qui obtient la plus grosse part du gâteau avec une somme de 154 000 $. Quant à Fermont, Sept-Îles et Havre-St-Pierre, elles reçoivent respectivement 49 000 $, 73 500 $ et 24 500 $.

Au total, le gouvernement du Québec accorde des subventions totalisant 5 263 250 $ à 58 municipalités de 11 régions.

« Au fil des ans, certains événements ont démontré l’importance de se doter de plans de protection des sources d’eau potable. Cet outil est nécessaire pour compléter la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement de l’eau potable, de la source au robinet », déclare le ministre de l’Environnement, Benoit Charette.

« L’élaboration du plan de protection est une étape qui contribuera à sécuriser les efforts et les investissements majeurs réalisés jusqu’ici par les municipalités et notre gouvernement afin de donner accès à une eau potable de qualité à l’ensemble des Québécoises et Québécois. Je suis fier de la mise en œuvre de ce programme », poursuit-il.

En date du 1er mars 2024, 294 municipalités ont signifié leur souhait de participer au PEPPSEP. Parmi celles-ci, 123 ont reçu la confirmation d’un financement pour la réalisation de leur plan de protection des sources d’eau potable, et l’admissibilité d’une soixantaine de municipalités est en cours de vérification.