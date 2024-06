Front commun du secteur public: les quatre signent leurs conventions ces jours-ci

Les organisations syndicales du front commun du secteur public signeront finalement leurs conventions collectives ces jours-ci, enclenchant le processus qui permettra à leurs membres de toucher éventuellement les augmentations de salaire et les paiements de rétroactivité tant attendus.

Même si les quatre membres du front commun — CSN, CSQ, APTS et FTQ — avaient entériné les ententes de principe, les parties devaient ensuite s’assurer que les textes correspondaient bel et bien à ce qui avait été convenu aux tables de négociation.

Cela a pris environ trois mois et demi depuis que le tout a été officiellement entériné — ce qui n’est pas un délai hors normes. Néanmoins, plusieurs syndiqués s’impatientaient et le faisaient savoir à leur syndicat respectif.

Les dates de signature diffèrent légèrement d’une fédération ou d’un grand syndicat à l’autre, en santé et en éducation. Il y a aussi certains délais de 45, 60 ou 90 jours après la signature pour certains paiements.

La Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN, par exemple, signera d’ici la fin de la semaine. Et sa convention collective entrera en vigueur le 16 juin, a-t-elle précisé jeudi.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) signera sa convention dès ce jeudi. Et elle entrera en vigueur le 16 juin, a-t-elle fait savoir.