Le Port de de Baie-Comeau obtient sa première certification Alliance verte

La Corporation de gestion du port de Baie-Comeau a obtenu sa première certification Alliance verte, le plus grand programme volontaire de certification environnementale pour l’industrie maritime de l’Amérique du Nord.

Elle est une participante de l’Alliance verte depuis 2022. « Nous avons le devoir et la responsabilité de promouvoir la préservation de l’environnement et de toujours surpasser les attentes dans tous les aspects », affirme Karine Otis, présidente-directrice générale du Port de Baie-Comeau.

« Participer au programme de l’Alliance verte est en accord avec nos valeurs fondamentales, car son cadre détaillé oriente nos initiatives pour améliorer continuellement notre performance environnementale », poursuit-elle.

David Bolduc, président de l’Alliance verte, applaudit cette initiative. « Nous félicitons le Port de Baie-Comeau pour son engagement en matière de protection de l’environnement, dit-il. Depuis son adhésion à l’Alliance verte en 2022, le Port s’est concentré sur la satisfaction des critères de certification du programme et continue d’étendre ses efforts. »

Une certification rigoureuse

Pour obtenir la certification Alliance verte, le Port a évalué la performance environnementale de son port en utilisant des indicateurs de performance clés visant les émissions de gaz à effet de serre, le bruit sous-marin, la gestion des matières résiduelles et les relations avec les communautés.

Le processus de certification est rigoureux et transparent, avec des résultats vérifiés de manière indépendante tous les deux ans et la performance de chaque participant publiée annuellement.

Notons que plus de 185 armateurs, ports, terminaux et chantiers navals à travers le Canada et les États-Unis participent actuellement au programme Alliance verte.