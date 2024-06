Un grand bénévole du hockey s’est éteint

Nelson Porlier, bénévole de longue date au sein du hockey mineur septilien et nord-côtier, s’est éteint le 3 juin. Il aura consacré près de 40 ans d’implication pour ce sport.

Son dévouement et ses engagements auront été reconnus à plus d’un niveau.

L’année 2015 aura d’ailleurs été marquante : intronisation à l’Ordre du Mérite Nord-Côtier, Prix du bénévolat Dollard-Morin et intronisation au Temple de la renommée du hockey québécois.

En 1999, année où il a porté le chapeau de président d’honneur du Tournoi Fer-O, il s’était aussi retrouvé au sein du Club des amis du hockey de la Côte-Nord.

Quand on parle de l’implication de Nelson Porlier à l’Association du hockey mineur de Sept-Îles (AHMSI), soit de 1974 à 1998, ce sont des années comme instructeur au programme MAHG (Méthode d’apprentissage au hockey sur glace) pour les jeunes de 5 à 9 ans, mais aussi comme entraîneur de l’atome au midget, dans le simple et le double lettre, suivant notamment les parcours de ses fils Pascal et Éric.

Il a assuré la présidence de l’AHMSI de 1994 à 1998, suivi de plusieurs mandats consécutifs comme président de Hockey Côte-Nord, soit de 2001 à 2015.

C’est à l’échelle régionale qu’il a travaillé à la réalisation de plusieurs dossiers, notamment pour un programme sport-études et l’établissement d’un partenariat avec les régions du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour offrir un circuit juste et adéquat aux équipes compétitives.

Nelson Porlier est décédé à l’âge de 78 ans. Il a été frappé par plus d’un cancer et autres bactéries depuis la fin de 2021.

En peu de temps, le milieu sportif nord-côtier aura perdu deux de ses grands bénévoles avec les décès de M. Porlier et de Mme Ginette Lehoux.