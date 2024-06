Un week-end mémorable à l’Alternative avec Jerr Allain et Les Breastfeeders

L’Ouvre-Boîte culturel, en collaboration avec la Ville de Baie-Comeau, s’apprête à conclure sa programmation hiver-printemps 2024. Deux événements se dérouleront à l’Alternative les 14 et 15 juin, avec l’humoriste Jerr Allain et le groupe de rock montréalais Les Breastfeeders.

Le 14 juin à 20 h, Jerr Allain présentera son spectacle intitulé Maturisé. Reconnu pour son humour incisif, Jerr Allain aborde dans ce troisième spectacle solo des sujets aussi bien d’actualité que personnels. Toujours fidèle à lui-même, il offre une perspective rafraîchissante et mature sur des thèmes variés, tout en gardant la touche d’humour qui fait son succès.

Le lendemain à 20 h, Les Breastfeeders, véritables légendes du rock‘n’roll montréalais, fouleront la scène de l’Alternative. Depuis 25 ans, ce sextuor rock garage enflamme les scènes du Québec et d’ailleurs grâce à leurs performances électrisantes et leur énergie débordante. Malgré une certaine discrétion ces dernières années, ils ont continué de marquer les esprits avec des apparitions sporadiques aux côtés de groupes mythiques tels que The Sonics et les MC5.

Les Breastfeeders se distinguent non seulement par leur dynamisme sur scène, mais aussi par leur capacité à manier la plume. Leurs textes poétiques et introspectifs, associés à une musique entraînante, promettent une soirée de rock endiablé et de réflexion.

La première partie de ce concert sera assurée par le groupe local Queen’s Punch, lauréat du prix de l’Ouvre-Boîte culturel lors de la 45e édition de la finale locale de Cégeps en spectacle.