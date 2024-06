Des minières nord-côtières se réjouissent d’une décision du gouvernement canadien

ArcelorMittal Exploitation minière Canada et Champion Iron saluent l’annonce du gouvernement du Canada d’inclure le fer de haute pureté à sa liste des minéraux critiques.

En janvier dernier, Québec a identifié le fer de haute pureté comme un minerai critique et stratégique. Le Canada emboîte le pas à son tour, ce qui réjouit des minières de la Côte-Nord.

La liste tient compte de critères spécifiques, notamment s’ils sont essentiels pour une transition nationale vers une économie sobre en carbone durable et si leur approvisionnement s’avère stratégique pour les alliés internationaux.

La décision du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, est saluée.

« Que l’on pense à l’acier nécessaire à la fabrication des éoliennes, des panneaux solaires ou encore des véhicules électriques, cette reconnaissance met également en lumière le rôle crucial que joue notre entreprise dans la mise en œuvre de projets qui permettront d’atteindre une économie plus sobre en carbone », a affirmé Mapi Mobwano, président et chef de la direction d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

De son côté, le chef de la direction de Champion Iron, David Catafor, indique que l’industrie sidérurgique représente 10 % des émissions mondiales de carbone et que cette reconnaissance souligne la solution que représente leur Société pour la décarboner.

« La Fosse du Labrador abrite l’un des plus grands inventaires de ressources de fer de haute pureté au monde et offre ainsi une occasion inégalée pour le Canada de devenir un leader mondial durable au sein de la chaîne d’approvisionnement de l’acier vert », a-t-il commenté. « Avec notre main-d’œuvre compétente, l’accès à l’hydroélectricité, le soutien des communautés et des gouvernements, nous continuons de travailler sur différents projets de croissance, dont notre projet de produit de qualité réduction directe pour bouletage et le potentiel de faire avancer le projet Kami avec un partenaire stratégique. »

Par sa filiale Minerai de fer Québec, Champion Iron détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, à 13 km au nord de Fermont.