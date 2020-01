Place au Forum citoyen Ma Ville Ma Voix

Les gens de la Manicouagan sont conviés au Forum citoyen Ma Ville Ma Voix, qui se déroulera le 10 février, à compter de 17 h 30, sous une formule expérimentée pour une deuxième fois afin de mousser la participation.

Tout comme lors de la dernière édition en octobre 2018, des bouchées seront servies et un service de garde offert. « On veut que ça commence tôt en début de soirée, c’est pour ça qu’on sert des bouchées », explique Mathieu Pineault, tout en soulignant que quelque 70 personnes s’étaient déplacées lors du dernier forum, qui s’est déroulé en octobre 2018.

Le rendez-vous, qui se tiendra au pavillon Mance, permettra aux participants « de réfléchir collectivement à la meilleure façon de concrétiser quatre projets sur la planche à dessin soumis par des Baie-Comois », précise-t-on dans un communiqué.

Ces projets concernent la revalorisation du Vieux-Poste, les activités physiques pour les jeunes du primaire, un parcours d’hébertisme ainsi qu’une nouvelle promenade sur la digue à la marina de Baie-Comeau. Ils font partie des 31 initiatives proposées par les citoyens à la fin de l’été 2019 sur la plateforme interactive de la démarche Ma Ville Ma Voix.

On se souviendra qu’un vote, auquel ont participé plus de 1400 personnes, et l’évaluation des idées et projets par le Comité de développement durable ont permis de retenir les quatre propositions.

Financement

Une fois passés le Forum citoyen et la réflexion collective qu’il aura permis, des comités seront formés afin de poursuivre le travail en vue d’élaborer des scénarios de faisabilité admissibles au financement du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables.

Depuis 2012, 50 projets, représentant des investissements de plus de 6,5 M$, ont été réalisés avec un appui de 2 M$ de ce fonds assure un levier financier de 400 000 $ par année à la démarche Ma Ville Ma Voix.