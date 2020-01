Une panne du service Internet touche la MRC depuis lundi

De nos jours, une panne du service Internet rend l’accomplissement de plusieurs tâches extrêmement difficile, voire impossible dans les milieux de travail. Parlez-en au personnel et aux élus de la MRC de Manicouagan et des petites municipalités de son territoire.

Un bris du pare-feu de l’équipement informatique du réseau internet est survenu dans la soirée du 6 janvier, soit le jour même de la reprise des activités dans le monde municipal après le congé des Fêtes. Le lendemain, un technicien a confirmé que le problème était au niveau du pare-feu, qui devait être remplacé.

Or, jeudi matin, l’équipement en question, en provenance de Toronto, était toujours attendu. « On a commandé un nouvel équipement et on se croisait les doigts pour le recevoir aujourd’hui », a reconnu la directrice générale de la MRC, Lise Fortin, dans le milieu de l’après-midi de mercredi. Selon elle, une fois arrivé, son installation par un technicien sera l’affaire de cinq minutes.

Si l’absence de service Internet est problématique à la MRC et dans les sept petites municipalités situées entre Ragueneau et Baie-Trinité, c’est que toutes sont reliées au même réseau de fibre optique depuis quelques années grâce au programme Villes et villages branchés. Pour sa part, la Ville de Baie-Comeau a son propre réseau.

« Ça me cause bien des maux de tête au niveau de nos communications, autant les courriers électroniques que la transmission de la paye aux institutions financières », cite en exemple Mme Fortin.

Malgré l’absence d’accès Internet, la MRC parvient tant bien que mal à s’en sortir pour les priorités grâce au partage d’une connexion Internet, mais évidemment avec beaucoup moins d’efficacité.

À Baie-Trinité, le maire Étienne Baillargeon indique aussi que le bon déroulement des tâches administratives se complexifie depuis mardi en raison de la panne.