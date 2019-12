Le compte de taxes augmente de 80 $ à Ragueneau

Le propriétaire d’une maison moyenne évaluée à 120 000 $ verra son compte de taxes augmenter de 80 $ en 2020 à Ragueneau.

C’est là l’impact des prévisions budgétaires adoptées le 18 décembre et qui voient apparaître deux nouvelles taxes spéciales.

Le taux de la taxe du secteur résidentiel diminue bien d’un cent pour se situer à 1,54 $ par tranche de 100 $ d’évaluation, mais en revanche, les nouvelles taxes spéciales totalisent 11 cents du 100 $ d’évaluation. Elles découlent de règlements d’emprunt pour des travaux routiers, soit la montée Taillardat et la courbe du rang 2.

Les autres catégories de contribuables connaissent un gel de leurs taux de taxes, qui demeurent à 1,72 $ pour les immeubles de six logements et plus, à 2,11 $ pour les immeubles non résidentiels, donc les commerces, et à 2,11 $ pour les industries.

La stabilité marque également quelques services, notamment le réseau d’aqueduc à 200 $ et le réseau d’égout dans le centre du village à 150 $. Le tarif pour la cueillette des ordures baisse d’un cent pour se fixer à 235 $.

Mais la facture explose pour le coût des égouts et du traitement des eaux usées de la rue Bouchard, qui passe de 780 $ à 1 219 $.

Gestion du camping

Le budget 2020 subit une hausse de 157 000 $, ou 7 %, pour atteindre 2,4 M$. Elle s’explique principalement par la gestion du camping Marina Outardes-2, qui relève désormais de la municipalité de Ragueneau. Auparavant, un organisme y voyait.

Selon le maire Joseph Imbeault, cette nouvelle responsabilité représente des revenus additionnels de 120 000 $, mais des dépenses en conséquence aussi.

Dans son plan triennal d’immobilisations, la municipalité envisage investir près de 9,5 M$ de 2020 à 2022. La majeure partie du montant ira aux travaux de mise aux normes des réseaux d’eau potable et d’égout, soit 2 650 000 $ pour les égouts en 2021 et 6,5 M$ pour l’eau potable en 2022.

L’an prochain, une enveloppe de 223 500 $ est prévue. Elle sera consacrée principalement à des travaux de réfection d’immeubles municipaux et pour la sécurité en cas de sinistre.