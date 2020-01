Les chiens ne pourront plus se balader librement à Uashat mak Mani-utenam

Les chiens ne pourront plus se trouver à l’extérieur sans laisse dans la communauté de Uashat mak Man-utenam. ITUM met de l’avant une nouvelle procédure concernant les animaux en liberté.

Depuis 10 h jeudi matin, les policiers de la communauté innue, en collaboration avec la SPCA Côte-Nord, iront d’intervention afin de prendre les mesures nécessaires face aux chiens qui se promènent en liberté dans la communauté. Cette mesure s’applique même si le canin a son médaillon.

« Cette pratique (chien en liberté), bien que courante, ne sera maintenant plus tolérée et les chiens devront désormais être accompagnés, et munis d’une laisse en tout temps », souligne ITUM par communiqué.

L’intervention qui s’est déroulée jeudi avait pour but de sensibiliser la population. Lors d’une deuxième intervention pour l’animal de compagnie laissé en liberté, il y aura un constat d’infraction émis par les policiers.