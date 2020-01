La finale locale de l’Expo-sciences couronne ses lauréats

La finale locale de l’Expo-sciences 2020 a couronné ses lauréats, jeudi soir, dans le cadre d’une présentation publique de 12 projets réalisés par 16 étudiants de l’école secondaire Serge-Bouchard.

Thomas Girard Lachance, le duo formé de Mégane Gauthier et Laurie-Mai Tremblay, Samuel Gauthier et Sandrine Cadoret, des élèves de première, deuxième, quatrième et cinquième secondaire, sont repartis avec leur laissez-passer pour la finale régionale, qui se tiendra à Port-Cartier du 20 au 22 mars.

Les fruits de leur recherche et leur travail de vulgarisation ont retenu l’attention d’un jury de neuf personnes émanant de divers domaines, notamment l’ingénierie, le milieu industriel et l’enseignement primaire, secondaire et collégial.

Le benjamin du groupe, Thomas Girard Lachance, a élaboré sur le thème des trous noirs, soit ces étoiles qui arrivent en fin de vie « parce qu’elles ne sont pas assez fortes pour résister à l’attraction de leur noyau et qu’elles se font avaler par leur noyau », a-t-il expliqué à la représentante du Manic.

Le brio démontré par Mégane Gauthier et Laurie-Mai Tremblay avec leur projet sur la zoothérapie et ses applications a également plu au juge en chef, l’enseignant Marc Dupuis, et à ses partenaires.

Et que dire de Samuel Gauthier et son travail sur le thème du zéro absolu. « Je voulais surtout démontrer qu’on pouvait pratiquement stopper les atomes grâce à la lumière. Le zéro absolu, c’est le plus froid que tu peux. C’est lorsque les atomes bougent tellement lentement qu’ils arrêtent d’exister », a-t-il confié.

Enfin, l’excellence de la présentation de Sandrine Cadoret à propos du projet de pont sur le Saguenay lui a également valu les louanges du jury. « Mon but, c’est d’informer les gens sur les avantages que pourrait avoir un pont sur l’environnement. Je crois qu’avec un pont, on pourrait aider à sauver une espèce en voie de disparition (les bélugas) et réduire notre empreinte écologique », a-t-elle déclaré.

Forte participation

Les 12 projets soumis à la finale locale 2020 de l’Expo-sciences ont représenté le double de ceux en compétition l’an dernier, à la grande joie de Frédéric Bénichou, enseignant en sciences et superviseur des participants.

Selon lui, d’une édition à une autre, l’invitation lancée aux étudiants trouve des échos différents. Cette année, 8 des 12 projets inscrits ont été présentés par des jeunes de première secondaire.

Depuis deux ans, aucun étudiant de la polyvalente des Baies ne participe à la finale locale.