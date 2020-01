Le concours Donne des super pouvoirs à ton école de retour

La 10e édition du concours Donne des super pouvoirs à ton école est de retour. Les écoles primaires et secondaires ont jusqu’au 31 janvier pour s’inscrire.

Organisé par Bureau en gros et le Jour de la terre, ce concours récompense des projets écologiques inspirants à la grandeur du Canada.

En 2019, l’école secondaire Serge-Bouchard à Baie-Comeau s’est classée dans le top 5 des établissements d’enseignement secondaire au pays « grâce à ses efforts remarquables en matière de développement durable et ses initiatives environnementales », indique-t-on dans un communiqué. Elle avait alors remporté un prix de 20 000 $ en matériel technologique.

Rappelons que parmi les critères d’admissibilité au concours, les écoles doivent avoir eu un impact positif sur l’environnement grâce à la création de projets et de programmes innovants, intégrer un comportement respectueux de l’environnement dans la vie quotidienne et notamment de démontrer un engagement à long terme pour soutenir un environnement plus sain.

Fait à noter, les écoles gagnantes en 2017, 2018 et 2019 ne peuvent soumettre à nouveau leur candidature.

Pour plus d’information, on peut consulter le site Internet du concours à l’adresse suivante : https://www.bureauengros.com/a/contenu/superpower-your-school.