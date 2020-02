Deux jeunes skieurs s’affichent au Défi Alpin

Les skieurs Vincent Beaulieu et Gabriel Morin ont offert des performances de très grande qualité lors de la 20e édition du Défi Alpin présenté sur les pentes du centre de ski Le Relais de Lac-Beauport.

Les deux membres de l’équipe MTB ont brillamment défendu les couleurs de la région à l’occasion de cette compétition d’envergure regroupant plusieurs dizaines de participants d’un peu partout au Québec.

Vincent et Gabriel n’ont pas fait le voyage inutilement dans la Vieille Capitale et ont su se faire remarquer grâce à leurs habiletés et leur grande vitesse dans leur catégorie respective.

En lice dans la division U10, Vincent Beaulieu en a mis plein la vue et s’est habilement hissé au sommet du cumulatif des quatre étapes au programme. Le jeune champion a devancé une quarantaine d’aspirants.

Le grand vainqueur de 2020 a remporté deux des quatre courses à l’horaire. Il a frisé le podium avec des quatrièmes positions dans les deux autres pour ainsi couronner une sortie du tonnerre.

Gabriel Morin

Jeune coéquipier de Vincent dans la division U8, Gabriel Morin s’est aussi mis en évidence. L’espoir local a bouclé sa fin de semaine avec une excellente troisième position au classement général.

En plus de ravir le bronze au bilan final, Gabriel a décroché le premier rang dans deux des quatre étapes officielles.

Du côté féminin, Daphnée Gagnon a terminé dans le top 5 en plus de finir troisième, quatrième et deux autres fois dans le top 10 de sa catégorie. Anaïs Bélanger l’a fait à quelques reprises. Christophe Bélanger l’a réussi à une occasion.

Deux autres skieuses de l’équipe baie-comoise ont fait la manchette dans la division U12, qui comportait cinq manches. Sœur aînée de Vincent, Élise Beaulieu a bouclé la rencontre avec la cinquième place au cumulatif.

L’athlète a fini quatrième une fois et s’est classée dans le top 10 dans les quatre autres courses.

Huitième au classement final, Élisabeth Martin s’est signalée avec une quatrième, une cinquième, une dixième et deux 13e positions au tableau général.