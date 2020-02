Opération Nez rouge : Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan intéressé à prendre le service

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan s’est montré intéressé à prendre la relève dans la gestion du service de raccompagnements Opération Nez rouge à Baie-Comeau.

En pleine planification dans la mise en place de leur 37e campagne, les dirigeants provinciaux sont à la recherche d’un organisme désireux de superviser les opérations dans le secteur.

Impliquée dans l’activité annuelle de sensibilisation et de financement pendant près de 20 ans, l’Unité régionale de loisir et sport Côte-Nord a complété un dernier mandat en 2019 et doit céder sa place.

Sans vouloir élaborer davantage dans ses démarches, la direction de Centraide a confirmé son intérêt à s’impliquer dans la coordination de ce fier service offert à la population durant la période des Fêtes.

Les responsables d’Opération Nez rouge viennent de lancer un appel d’offres et souhaite recruter un organisme à but non lucratif voué à la jeunesse ou au sport amateur soucieux de relever le mandat.

Jusqu’au 31 mai

Les organismes intéressés ont jusqu’au 31 mai pour déposer leur dossier d’adhésion. Pour en savoir plus long, ils peuvent communiquer avec Simon Dufour, directeur des opérations, disponible par courriel à l’adresse sdufour@operationnezrouge.com.

Depuis sa création en 1984, l’Opération Nez rouge s’est taillé une place de choix dans le cœur des Québécois, figurant aujourd’hui parmi les organismes bénévoles les plus reconnus et les plus populaires.

À Baie-Comeau, la campagne 2019 s’est soldée par un total de 417 raccompagnements effectués durant les huit soirées d’opération, qui ont permis de récolter un montant de 9 398 $ en dons. Au total, 188 bénévoles et 53 équipes ont contribué à cette belle réussite.