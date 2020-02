Championnat provincial de natation : Philippe Lévesque s’illustre avec l’or et l’argent

Le nageur Philippe Lévesque a de nouveau fait la manchette avec une conquête d’or et une d’argent au championnat provincial groupe d’âge AA disputé à Québec.

Le pilier du club les Aquanautes a complété un autre périple enrichissant dans la Vieille Capitale et s’est vite hissé parmi les meneurs de sa catégorie avec deux médailles individuelles et deux autres en relais.

Qualifié pour neuf grandes finales A, l’athlète local a décroché une brillante victoire dans l’épreuve des 100 m brasse avec un temps de 1 minute, 8 secondes et 45 centièmes.

Lévesque est retourné sur le podium dans le défi des 50 m brasse avec sa deuxième position et son chrono de 31 secondes et 91 centièmes. Le Baie-Comois a de plus terminé quatrième à deux reprises.

Relais

La délégation locale a ajouté deux autres médailles dans les épreuves à relais. Le quatuor formé par Philippe Lévesque, Nicolas Sergerie, Loïc Rousseau et Hubert Boulianne a ravi le premier rang dans la finale des 4 x 100 m style libre.

Les mêmes partenaires ont ensuite décroché le bronze au défi des 4 x 50 m style libre avant de friser le podium avec une quatrième position dans la finale des 4 x 50 m quatre-nages.

Loïc Rousseau (un standard coupe du Québec), Nicolas Sergerie (finaliste B à cinq reprises), Hubert Boulianne (finaliste B quatre fois) et Mathias Bérubé (trois records personnels) ont complété l’équipe de l’entraîneure en chef Sylvie Letarte.