Joe Bel mise sur la douceur

Résidant en France, Joe Bel en sera à son quatrième séjour au Québec en moins d’un an. Sa participation à la bourse Rideau en 2019, un rassemblement de diffuseurs et d’intervenants provenant d’un peu partout au Québec, a créé beaucoup d’intérêt à son endroit. Ceci fait en sorte qu’elle s’amène aujourd’hui sur la Côte-Nord pour interpréter sur scène les chansons de son premier album, Dreams.

À l’écoute de cette première offrande musicale, il s’en dégage beaucoup de réconfort et de douceur. Un effet recherché et désiré par Joe Bel. « Je pars d’émotions intérieures. Ce sont elles qui me guident dans l’écriture de chansons. J’y fais part de mes préoccupations, de mes doutes, de mes angoisses, de mes grandes joies. Chaque fois, c’est très personnel », confie celle qui se produira à l’Espace Alcoa du Centre des arts ce jeudi 27 février.

Se qualifiant d’autodidacte, elle reproduit ce qu’elle entend dans sa tête. « Je n’ai pas envie de complexifier les choses. J’aime bien la beauté dans la simplicité, enchaîne-t-elle. Ce que je fais est très instinctif. Ça commence par une mélodie qui me trotte dans la tête. Ensuite, j’essaie de comprendre le sens de cette inspiration pour en faire une chanson. C’est un peu comme des rêves éveillés. »

Même si l’auteure-compositrice-interprète est très fière de son premier album, elle n’en a jamais fait un objectif à atteindre auparavant. « C’est une très belle réalisation. Je n’ai jamais fantasmé sur le fait d’en sortir un. Je veux plutôt me produire en spectacle et arriver à vivre de ce métier. Ma carrière est jusqu’à maintenant un enchaînement de hasard plus ou moins heureux », prétend-elle.

Une bulle apaisante

En spectacle, Joe Bel apprécie se produire dans des contextes plus intimistes. Elle croit que ceci cadre mieux avec son répertoire.

« Ce que je propose, c’est un moment intime avec certains moments d’explosion. Ces forts contrastes représentent assez bien ma personnalité. Quoi qu’il en soit, je suis très heureuse de pouvoir me produire un peu partout au Québec. Jusqu’à maintenant, l’accueil qui m’a été réservé est très chaleureux », indique-t-elle en conclusion.