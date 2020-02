Volley-ball collégial : les Trappeures ratent les séries

Les Trappeures du cégep de Baie-Comeau ne sont pas parvenues à se qualifier pour la ronde éliminatoire au sein de la ligue féminine collégiale de volley-ball division Nord-Est.

Impliquées dans le troisième et dernier tournoi du calendrier régulier disputé à Shawinigan, les joueuses de l’entraîneure en chef Véronique Michaud ont remporté un affrontement sur trois.

Après avoir dominé leurs rivales de Shawinigan en trois manches de 25-11, 17-25 et 15-12, les Baie-Comoises ont été doublées à deux reprises par les athlètes de Trois-Rivières (27-29 et 19-25) et Thetford (24-26 et 17-25).

Ce bilan modeste a relégué la troupe locale au 9e rang sur 15 au cumulatif. Seules les huit premières positions au classement général accèdent à l’étape suivante.

Soccer intérieur

De leur côté, les deux équipes de soccer intérieur ont amorcé leur nouvelle saison sur un terrain de Victoriaville. Les athlètes masculins ont maintenu une moyenne de .500 avec un gain et un revers.

Battus 6-1 par les joueurs du cégep de Granby, les Trappeurs ont rebondi avec une victoire de 3-1 sur les collégiens de Sorel-Tracy. Quentin Caffier, Romain Calligaris et Charles Cousineau ont touché la cible pour les gagnants.

La mission initiale a été plus difficile chez les filles. Après avoir livré une belle bataille dans une défaite de 3-2 contre Granby, les Trappeures n’ont pas fait le poids dans un cinglant revers de 16-1 aux mains des filles du cégep de Trois-Rivières.