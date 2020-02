René Bouchard et le bénévolat : une longue histoire d’amour

René Bouchard nage dans le bénévolat depuis une quarantaine d’années. Donner de son temps en essayant d’améliorer le sort des autres le valorise. À 79 ans, il se prépare tranquillement à passer le flambeau, sans pour autant avoir déterminé une « date de péremption », comme il le dit si bien.

Le Baie-Comois a récemment reçu un honneur – un de plus- qui l’a grandement touché. Le député de la circonscription de René-Lévesque, Martin Ouellet, l’a pris par surprise en lui remettant la médaille de l’Assemblée nationale, qui consacre l’engagement exceptionnel d’un citoyen.

Cette remise a eu lieu devant 150 personnes rassemblées pour le souper de la Saint-Valentin de la FADOQ de Hauterive, un organisme que M. Bouchard préside depuis 2008. « Franchement, tu restes sans mots », a-t-il confié pour exprimer son étonnement.

Au cours des dernières années, le bénévole a aussi été honoré par l’Ordre du mérite nord-côtier et par la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec. Au sujet de cette dernière, il raconte avoir hésité un peu avant de l’accepter.

« Au début, je ne voulais pas trop. Je n’avais pas voulu y aller la première année (à la cérémonie de remise), car je me disais toujours, je ne crois pas à cette institution-là. » Puis, il s’est ravisé quand on lui a fait comprendre que la médaille venait récompenser son bénévolat.

Ses premiers pas

Ce mécanicien de métier, qui a rempli deux mandats successifs (1986 à 1994) comme conseiller municipal à la Ville de Baie-Comeau, a effectué ses premiers pas dans l’engagement bénévole au sein d’un club de danse au début des années 80.

Même après avoir quitté le conseil municipal, il a poursuivi l’implication qu’il avait amorcée à la présidence de l’ancienne Association communautaire de Baie-Comeau, plus connue à l’époque sous sa désignation anglophone de BCCA, pour Baie-Comeau Community Association. Ensuite, à la faveur d’une fusion entre l’association du secteur Marquette et la corporation Omni-services du secteur Mingan, René Bouchard a continué son bénévolat.

La cause des personnes handicapées interpelle beaucoup le septuagénaire. C’est la raison pour laquelle il s’implique dans la Fondation Jacques Cauchon qui vient en aide aux personnes avec des limitations.

M. Bouchard préside aussi depuis 2009 le Groupe de la Côte, dont font partie Les vêtements Norfil, qui mise sur l’intégration au travail de ces personnes. « C’est un gros bénévolat. Ça demande beaucoup de temps, deux à trois fois par semaine, mais ça me fait plaisir. Quand ça va bien, c’est gratifiant. On s’organise pour que ça aille bien. Les gens qui sont là, c’est valorisant pour eux d’avoir une job. »

Toute une remontée

M. Bouchard est également très fier de son engagement des 14 dernières années au sein du conseil d’administration de la FADOQ de Hauterive. Fier de la belle remontée du membership, mais aussi de la contribution de tout près de 500 000 $ de l’organisme à La Vallée des Roseaux au fil des ans.

« Quand j’ai débuté à la FADOQ, c’était en baissant, il y avait moins de monde. On est parti de 700 membres et là on est rendus 1 200 membres juste à Hauterive », souligne-t-il.

Une autre réalisation qui l’enorgueillit avec la FADOQ, c’est l’avènement des soupers de fruits de mer au profit de la maison de soins palliatifs. M. Bouchard raconte qu’auparavant, il y avait bien des déjeuners-bénéfice pour la cause, mais qui rapportaient peut-être 2 000 $ dans les bonnes années.

« Quand je suis rentré là, je me suis dit il me semble qu’on travaille beaucoup pour faire des déjeuners-bénéfice et ça ne rapporte pas gros. C’est là que je me suis mis dans la tête de faire un souper de fruits de mer », se souvient-il.

Un autre souvenir qui le fait sourire, c’est la réaction du regretté Gérard Asselin, alors député bloquiste de Manicouagan, lorsqu’il l’a interpellé sur son intention d’organiser un premier souper de fruits de mer et son objectif de 300 participants.

« J’ai dit à Gérard Asselin, moi je pense qu’on va être capable de rentrer 300 personnes. Il m’a dit ah, jamais jamais t’auras 300 personnes pour un souper de fruits de mer. Finalement, on l’a dépassé facilement et avec les années, on a monté à 700 personnes. »

Pour différentes raisons, la FADOQ de Hauterive, qui a célébré son 50e anniversaire de fondation en 2019, a décidé de mettre fin à l’organisation de cette activité-bénéfice après la tenue de 9 éditions.