Trois rendez-vous pour la Journée des droits des femmes

Le cercle d’écriture Recréer la Côte et le Collectif 8 mars souligneront à leur façon la Journée internationale des droits des femmes avec deux activités littéraires pour l’un et un 5 à 7 avec conférence et lancement pour l’autre.

Recréer la Côte offrira ses deux rendez-vous à la salle l’Alternative à Baie-Comeau le 7 mars, la veille même de la date officielle de la journée internationale.

Un entretien littéraire avec les auteures Marie Demers et Ariane Lessard est au programme en après-midi, sur le coup de 14 h. Les gens de la Manicouagan sont conviés à assister à cet « espace de réflexion sur la place des femmes en littérature, mais également dans la société en général », peut-on lire dans un communiqué.

L’activité prévoit d’abord des entrevues féministes croisées entre les deux invitées, puis la lecture d’extraits choisis. Une exploration avec le public du concept de dystopie féministe, en l’occurrence une fiction décrivant habituellement une société imaginaire où il est difficile d’y vivre, est également au menu, tout comme une invitation aux gens de proposer des idées de départ d’histoires et d’en faire la lecture.

Le cercle d’écriture suggère aux femmes qui participeront à l’entretien littéraire à inviter un homme de leur entourage, par souci de dialogue et d’ouverture, dit-on.

Micro ouvert émotif

Une soirée micro ouvert qu’on annonce haute en émotion se tiendra sur le thème Les désirs des femmes fatiguées à compter de 19 h.

Cinquante-cinq ans après la pièce Les Belles-Sœurs, de Michel Tremblay, qui exposait le quotidien des femmes au foyer de l’époque, les animatrices Josianne Dubé et Véronique Gagnon inviteront les gens à réfléchir à la transformation de la charge mentale des femmes au cours des dernières décennies.

Il sera question des tâches de la maisonnée, de la performance au travail, des combats qui restent à gagner, mais aussi d’égalité et de liberté, entre autres choses.

Pour cet événement, Recréer la Côte espère accueillir un public très diversifié et des propositions de créations littéraires, de lectures de textes publiés ainsi que de témoignages personnels. Les personnes simplement curieuses d’entendre ce que les autres ont à dire sont également les bienvenues.

Collectif 8 mars

Le Collectif 8 mars, qui réunit le Centre de femmes L’Étincelle, la Maison Anita-Lebel, la Maison des femmes de Baie-Comeau et Espace Côte-Nord, organise pour sa part un 5 à 7 à l’hôtel Le Manoir le jeudi 5 mars. La conférencière Maude Goyer sera sur place pour aborder la charge mentale des femmes d’aujourd’hui.

L’heure sera également au lancement des activités de la cinquième Marche mondiale des femmes, qui aura lieu en octobre 2020. Cet événement se fera en collaboration avec la microbrasserie St-Pancrace.

Des bouchées seront servies. Les billets sont au coût de 20 $. Il est possible de s’en procurer auprès des membres du collectif.

La Journée internationale des droits des femmes se tient cette année sur le thème Féministes de toutes nos forces.