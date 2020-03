Jason Tremblay fait valser 857 quilles

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le quilleur Jason Tremblay a fait valser pas mal de quilles, le 20 février, sur les allées numéro 3 et 4 du Salon Laflèche.

À l’approche de son 25e anniversaire de naissance, prévu le 26 mars, le jeune homme s’est offert un joli cadeau d’anniversaire en plus de marquer, à son tour, les annales du salon baie-comois.

Plus en forme et plus précis que jamais, l’athlète a connu une soirée de rêve au sein de la ligue masculine du jeudi avec un impressionnant cumulatif de 857 à la suite de ses trois parties de la soirée.

« L’ancien record était de 842. Personnellement, je n’avais jamais atteint le cap des 800 pour un triple. J’avoue que c’est vraiment le record de tous mes records », a confié en riant le sympathique personnage.

Partie parfaite

Après avoir roulé 267 durant sa joute initiale, Jason a ensuite réalisé la fameuse partie parfaite de 300. « C’était ma deuxième cette saison et, comparativement à ma première, tout est tombé sans trop de misère. Cela s’est vraiment bien passé. »

Au tour suivant le nouveau recordman a enchaîné avec une autre superbe ronde de 290. « J’ai fait une réserve dès mon premier carreau. Cela ne m’a pas ralenti. Je ressentais l’adrénaline et, après mes deux premières parties, j’avais encore espoir de réussir un gros triple », a-t-il assuré.

Gonflé à bloc, le quilleur droitier a tenu parole en réalisant 11 autres abats consécutifs pour un impressionnant total de 23 à ses 24 derniers lancers avec sa nouvelle boule de quilles à peine vieille d’un mois.

« Souvent, après une partie parfaite, tu connais une baisse régime sans le vouloir, mais cette fois, rien n’a ralenti et je vais me souvenir longtemps de ce moment », a assuré le papa du petit Alexis âgé de 15 mois.

Pause de deux ans

Jason Tremblay, qui a eu sa première boule de quilles l’âge de 7 ans, est actif sur les allées depuis de nombreuses années. Il a réussi sa première partie parfaite durant la saison 2012-2013. En septembre dernier, il a effectué un retour au jeu après deux ans d’absence.

« Plusieurs facteurs familiaux et professionnels m’ont incité à prendre un recul et, dans le fond, cela n’a pas été une mauvaise chose. J’avais hâte de revenir et, dès mon premier programme de la saison, j’ai roulé une partie parfaite sur les allées 3 et 4 », a raconté le champion avec un grand plaisir dans la voix.

Après avoir vu Ghislaine Girard, 72 ans, marqué l’histoire du salon de quilles avec sa partie parfaite du côté féminin, Jason Tremblay a brillamment pris la relève chez les hommes avec une performance, qui s’annonce difficile à déloger.