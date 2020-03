COVID-19 : la chorale Ste-Amélie reporte ses deux rendez-vous de mai

La crise du coronavirus et l’interdiction des rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes se répercutent sur les deux grands rendez-vous prévus en mai dans le cadre des fêtes du 50e anniversaire de la chorale Ste-Amélie.

Le comité organisateur annonce le report des retrouvailles et du concert d’Ave Maria qui devaient se tenir les 9 et 10 mai. Pour le moment, les nouvelles dates restent à déterminer selon l’évolution de la pandémie.

Par ailleurs, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec a également émis des directives de prévention afin d’endiguer la propagation de la COVID-19. Ainsi, toutes les messes et célébrations de la parole sont annulées, mais « les églises demeurent accessibles pour les plus petits rassemblements et pour les visites personnelles », indique un communiqué.

Les évêques suggèrent aux gens d’écouter la messe télévisée et de souligner le dimanche à la maison par la lecture de la Parole de Dieu avec leur bible ou les ressources sur le web.

Rappelons que le premier ministre du Québec, François Legault, demande aux organisateurs d’événements de plus de 250 personnes de les annuler jusqu’à nouvel ordre. Il suggère la même chose pour les rassemblements non essentiels.