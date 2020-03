COVID-19 : le Centre des arts change son fusil d’épaule et annule

Contrairement à ce qu’il avait annoncé jeudi, le Centre des arts de Baie-Comeau annule tous les spectacles prévus en mars, même ceux où on attendait 250 personnes et moins.

Jeudi, la direction de la salle de spectacles maintenait à l’affiche six des huit spectacles à venir en mars. Seules les deux représentations du spectacle de l’humoriste Julien Lacroix étaient reléguées aux oubliettes.

Toutefois, vendredi midi, le Centre des arts s’est rangé derrière la décision du Réseau des organisateurs de spectacle de l’Est du Québec. Ainsi, Neuf (titre provisoire) (16 mars), Le Mobile (18 mars), À travers mes yeux (24 mars), Marie-Josée Lord (25 mars), Blaze Project (26 mars) et Hidden Paradise (30 mars) sont annulés.

De plus, l’établissement a également annulé les représentations de plus de 250 personnes pour les 30 prochains jours. Donc, la pièce Garçon (3 avril) et le spectacle de Guy Nantel (4 avril) sont aussi annulés.

Les détenteurs de billets pour ces spectacles pourront obtenir un remboursement ou une carte-cadeau du même montant. Remboursements ou échanges peuvent se faire par téléphone ou au guichet du Centre des arts du lundi au vendredi, de midi à 17 h.