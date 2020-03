L’enfer pour la livraison des médicaments

Les pharmacies sont débordées ces jours-ci par les demandes de renouvellement de médicaments à faire livrer. Or, chez Jean Coutu à Baie-Comeau, on rappelle que le service de transport a ses limites.

Dany Belzile, pharmacien propriétaire, demande aux gens, particulièrement les aînés de 70 ans et plus confinés à la maison, d’essayer de faire appel à un membre de leur entourage pour qu’il passe au comptoir des ordonnances pour récupérer leurs médicaments.

« Aujourd’hui, on a demandé aux gens si on peut reporter la livraison à demain », a indiqué M. Belzile. « Si on met tout sur livraison et si les livreurs tombent malades demain matin, qu’est-ce que je fais », s’interroge-t-il.

Aussi, pour faire face à la folie furieuse dans les renouvellements de médicaments, la pharmacie a décidé d’en limiter les quantités pour une période d’un mois à la fois. « Les gens paniquent, un peu comme dans les épiceries. Pour l’instant, il n’y a pas de danger d’une pénurie de médicaments », poursuit le pharmacien en invitant les gens à agir intelligemment.

Les clients se sont également rués sur les masques, gels désinfectants pour les mains de style Purell et les lingettes désinfectantes la semaine dernière. Les tablettes étaient toujours vides de ces produits mardi, mais M. Belzile attendait des arrivages.