COVID-19 : la LHJMQ annule le reste de sa saison

Comme il fallait s’y attendre, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) annonce l’annulation du reste de sa saison régulière, qui prenait fin officiellement le weekend prochain.

Ainsi, le Drakkar de Baie-Comeau a conclu cette saison amputée de quelques matchs au 15e rang, l’avant-dernier donnant accès aux séries. On ne sait cependant pas ce qu’il adviendra de ces éliminatoires, mais pas besoin d’être grand devin pour comprendre qu’elles sont loin d’être commencées…

Le tirage pour la séance de sélection 2020, afin de déterminer qui aura le premier choix, est aussi annulé. Il sera remis à une date ultérieure.

Le circuit Courteau a également annoncé l’annulation de quatre événements qu’elle devait tenir dans les prochaines semaines, dont son Gala des rondelles d’or, qui honore les équipes et joueurs les plus méritants. Ce gala devait avoir lieu le 8 avril.

Du même souffle, la LHJMQ a décrété l’annulation de trois événements sportifs, soit le New England Showcase, le Défi d’excellence Gatorade et le camp de développement des gardiens de but.

« Il était devenu tout simplement impossible pour l’organisation de tenir ce type d’événements dans les prochaines semaines avec les restrictions actuellement en cours. Nous comprenons la déception des joueurs qui se sont investis tout au long de la saison avec l’objectif de participer à ces événements, mais leur santé et leur sécurité demeurent notre priorité principale », a déclaré le directeur des communications de la ligue, Maxime Blouin, dans un communiqué.