COVID-19 : quand l’arc-en-ciel trône sur le banc de neige

Depuis plus d’une semaine, le mouvement populaire des arcs-en-ciel de l’espoir avec le message « Ça va bien aller » a atteint la Manicouagan. Ces arcs-en-ciel, qui mettent un peu de soleil et de joie en ces temps de pandémie de COVID-19, se déclinent principalement sous la forme de dessins fixés aux fenêtres, mais certaines oeuvres ratissent plus large.

Une petite famille de l’avenue Pierre-Casgrain à Baie-Comeau vient de fabriquer un arc-en-ciel en bois de près d’un mètre et demi de hauteur bien installé sur un banc de neige. Des lumières de Noël sont installées sur son pourtour, ce qui doit donner un coup d’oeil saisissant en soirée. Évidemment, le fameux message « Ça va bien aller » est là.