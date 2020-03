COVID-19 : Une cellule Entreprises créée pour appuyer l’industrie touristique

Afin d’appuyer les entreprises touristiques vivant difficilement la crise de la COVID-19, l’Alliance de l’industrie touristique du Québec a mis en place une cellule Entreprises sous le leadership de l’entrepreneur et président du conseil d’administration de l’organisation, Jean-Michel Ryan.

Celle-ci est composée de neuf chefs d’entreprises issus de tous les secteurs de l’industrie du tourisme, tant de petites que de plus grandes compagnies.

Les objectifs de cette cellule sont d’obtenir rapidement le pouls des entreprises, d’agir en complémentarité aux initiatives de diverses associations, de recommander en temps réel des solutions concrètes aux gouvernements ainsi que de coordonner et concerter l’action de l’industrie touristique avec la Fédération des Chambres de commerce du Québec et le Conseil du patronat du Québec

« Nous souhaitons tous le retour à la stabilité pour permettre une reprise des affaires dans les meilleurs délais. À la suite de crises, le tourisme a toujours contribué à la relance des économies mondiales. Nous sommes confiants d’y arriver en nous soutenant les uns les autres », mentionne Martin Soucy, président-directeur général de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.

Tourisme Côte-Nord

Quant à Tourisme Côte-Nord, l’équipe travaille à actualiser son plan d’action et de marketing en fonction des événements actuels en plus de se tenir au courant des mesures mises en place par les gouvernements pour aider les entreprises et les travailleurs.

« Nous sommes pleinement conscients des enjeux exceptionnels que vivent les propriétaires d’entreprises touristiques nord-côtières. En collaboration avec les instances nationales du milieu touristique, Tourisme Côte-Nord est à prévoir des stratégies de relance et de promotion de la région à mettre en œuvre dès que cette crise sera chose de passé », assure Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Côte-Nord.