Trudeau annonce du financement pour les organismes dédiés aux plus vulnérables

C’est aux Canadiens les plus vulnérables que l’aide du gouvernement fédéral est adressée ce dimanche. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, annonce 200 M$ pour aider les refuges qui accueillent les itinérants ou les personnes en situation de violence conjugale.

À ceux et celles qu’il estime les plus durement frappées par cette crise, soit les personnes aînées, Justin Trudeau promet une somme de 9 M$ à Centraide dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les aînés. « Les responsables de l’organisme seront en plus grand nombre pour vérifier leur état de santé ou assurer le service de livraison pour l’épicerie ».

S’adressant aux enfants, le premier ministre du Canada a dit : « Vous ne voyez plus vos amis, vous n’allez plus à l’école, vous êtes à la maison avec vos parents et vous voyez les choses changer. Il peut y avoir de l’anxiété, de la tension et du stress dans la famille ».

C’est pourquoi une somme de 7,5 M$ est accordée à l’organisme Jeunesse, J’écoute. « Pour que vous ne soyez pas seuls, pour vous aider et aider tout le monde à traverser cette crise. Des intervenants dans les deux langues seront disponibles 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Textez au 686868 ou appelez au 1 800 668-6868 ».

Justin Trudeau a invité les gens de la région de Montréal à regarder, ce soir, le pont Samuel-De Champlain qui sera illuminé aux couleurs de l’arc-en-ciel.