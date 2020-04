COVID-19 : la mobilisation des entreprises se poursuit

Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a confirmé que plus de 5 000 entreprises canadiennes avaient répondu à son appel pour produire du matériel médical.

Cette mobilisation servira à répondre aux besoins gigantesques qui existent actuellement pour protéger le personnel de la santé. Pour ce qui est des masques N95, le premier ministre a confirmé que 500 000 masques arriveront mercredi au pays.

La priorité du gouvernement est actuellement d’être autosuffisant en ce qui a trait à la production de matériel médical. Le premier ministre a demandé aux entreprises de produire plus de 30 000 respirateurs. « Nous devons nous préparer pour le pire. Nous avons demandé aux entreprises de produire beaucoup et rapidement. On espère ne pas avoir besoin de tous ces respirateurs, mais si on produit plus que nos besoins, on pourra en fournir à d’autres pays qui en ont besoin », a indiqué M. Trudeau.

De plus, les gens peuvent aussi participer à cette mobilisation. Les réservistes de l’armée peuvent obtenir un temps plein pour s’assurer que les forces canadiennes aient les ressources nécessaires pour intervenir. Aussi, Santé Canada recrute présentement des bénévoles qui pourront soutenir les efforts du personnel de la santé

Remerciement

En cette journée mondiale de la santé, le premier ministre du Canada a souligné l’importance du travail du personnel de la santé.