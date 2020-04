Journée mondiale de la santé : Trudeau rappelle l’importance de travailler ensemble

« C’est dans ce but que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a été créée en 1948. Depuis sa création, elle permet aux pays d’unir leurs efforts pour offrir à tout le monde un accès aux services de santé dont ils ont besoin. Le Canada travaille avec l’OMS et d’autres partenaires pour lutter contre la pandémie de la COVID-19 et protéger les personnes les plus vulnérables », déclare-t-il. Le chef du pays mentionne que tous les gens à travers le monde ont dû changer la façon dont ils travaillent, se divertissent et restent en contact avec leurs proches, en raison de la crise de la COVID-19. « On est tous dans le même bateau et on doit faire notre part pour freiner la propagation de ce coronavirus », assure-t-il.

Au Canada, on doit faire de même, affirme Justin Trudeau. « On doit protéger nos travailleurs de la santé de première ligne et nos fournisseurs de services essentiels. Cela signifie qu’on reste à la maison et on sort que pour aller chercher des articles essentiels comme de la nourriture et des médicaments. Si on doit sortir, il faut pratiquer la distanciation physique, c’est-à-dire garder une distance d’au moins deux mètres avec les autres. C’est la seule façon de protéger les personnes les plus à risque », rappelle-t-il.