COVID-19 : Québec demande l’annulation des événements sportifs et culturels cet été

En raison de la lutte à la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Québec demande l’annulation des événements publics sportifs et culturels allant jusqu’au 31 août.

Cette mesure est émise pour favoriser le respect de la distanciation sociale de deux mètres. Le gouvernement prévoit fournir un accompagnement aux divers festivals qui sont impactés par la pandémie.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a fait savoir qu’il s’agissait d’une décision difficile, mais nécessaire dans les circonstances. Pour sa part, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, a affirmé : « Si nous choisissons d’annuler des festivals et des événements qui font battre le cœur du Québec chaque été, c’est dans le seul et unique but de sauver des vies. La distanciation demeure une des meilleures façons d’endiguer la pandémie de COVID-19 et nous voulons à tout prix éviter une deuxième vague de propagation. »