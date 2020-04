Les rendez-vous de l’été sont annulés

La décision de Québec d’annuler tous les événements publics sportifs et culturels d’ici au 31 août, en raison de la pandémie de la COVID-19, chagrine les organisateurs du Festival Eau Grand Air et du Marathon Desjardins, du Festival de la bière de la Côte-Nord et du Symposium de peinture, même s’ils comprennent évidemment la situation.

Ces grands rendez-vous de l’été à Baie-Comeau sont des incontournables depuis plusieurs années mais en 2020, ils passeront leur tour comme tous les autres événements rassembleurs du Québec.

Dans les heures suivant l’annonce de Québec, la corporation Eau Grand Air a réagi à l’annulation de la septième édition de son festival.

« Nous n’avions rien divulgué avant aujourd’hui, car nous avions espoir d’un dénouement différent. Nous voulions prendre le temps de bien analyser toutes les possibilités qui s’offraient à nous avant de faire une annonce officielle. Malheureusement, compte tenu des mesures de sécurité émises par le gouvernement et de nos bonnes intentions quant à la santé de nos festivaliers et coureurs, il nous est impossible de réaliser nos événements », a précisé Anne Fournier, porte-parole de la corporation.

Les coureurs déjà inscrits à la troisième édition du Marathon Desjardins seront systématiquement remboursés à même leur carte de crédit dans les prochaines semaines.

Les membres de la corporation affirment qu’ils travailleront fort auprès des agences d’artistes, de ses partenaires et de ses bénévoles afin que l’édition 2021, présentée du 8 au 10 juillet, soit exceptionnelle.

Festival de la bière

Le Festival de la bière de la Côte-Nord, qui aurait célébré sa septième édition au début d’août, est à l’eau (sans mauvais jeu de mots) lui aussi.

Président du comité organisateur, Carl Beaulieu a souligné que jusqu’à vendredi, il gardait espoir que l’événement puisse se tenir étant donné qu’il est présenté plus tard en été. « On n’aura pas le choix de suivre la vague, mais ça me déçoit. »

Le Symposium de peinture de Baie-Comeau écope aussi évidemment. Il devait célébrer sa 34e édition à la fin juin. Une réflexion a été menée ces dernières semaines sur la possibilité de le déplacer dans la première moitié de septembre advenant que la période de pause du Québec se prolonge.

Selon Carl Beaulieu, qui préside également le comité organisateur de l’événement, avec une annulation jusqu’au 31 août, il est cependant peu probable que le report se fasse. Ce serait trop risqué, à son avis.