Des mesures renforcées pour les aînés

La ministre de la Santé, Danielle McCann, accompagnée de la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, viennent d’annoncer des équipes et des mesures renforcées pour éviter la propagation dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

La ministre McCann a insisté sur le fait que la situation est préoccupante dans les CHSLD avec la vulnérabilité des aînés. «Nous avons une mission prioritaire : la protection» a-t-elle précisé. Elle a rappelé que le gouvernement a débloqué 133 millions de dollars pour venir en aide aux CHSLD, que 450 médecins de famille avaient été mis à disposition et que 500 infirmiers et infirmières s’étaient réinscrits pour apporter leur aide. « Nous avons agi rapidement mais il est temps d’être bien plus agressifs. »

Marguerite Blais a précisé que les meilleurs experts ont été réquisitionnés notamment le docteur Quoc Dinh Nguyen, gériatre interniste spécialisé en épidémiologie populationnelle au CHUM (Centre hospitalier de l’Université de Montréal) ainsi que six autres spécialistes. « Aucun milieu de vie ne va échapper à leur vigilance. Il nous faut en faire plus car la pandémie affecte tous les milieux de vie » a-t-elle précisé.

Une équipe d’épidémiologistes

Pour le Dr Quoc Dinh Nguyen, « nous n’avons pas à rougir de nos efforts car nous avons réussi à ralentir la pandémie mais la partie n’est pas gagnée ». Pour lui il faut réajuster le tir pour éviter la propagation en réorganisant le travail, en faisant davantage de testes, en cessant les transferts et les admissions dans les CHSLD, en fournissant le matériel de protection nécessaire et avec la mise en place de cette équipe d’épidémiologistes. « Il faudra être patient. Je pense que les prochains jours pourraient être difficiles .»