COVID-19 : PFR y va d’un don de 41 000 $ au fonds d’urgence de Centraide

Produits forestiers Résolu (PFR) remet à Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan un don de 41 000 $ dédié à son fonds d’urgence COVID-19.

Avec ses divisions papetière, scierie et opérations forestières dans la Manicouagan, PFR s’associe avec la Fondation Résolu pour permettre l’achat de paniers alimentaires aux personnes dans le besoin.

Chez Centraide, on applaudit évidemment ce cadeau du ciel. « Ce 41 000 $, c’est complètement inattendu. On va pouvoir faire des miracles avec ça et soutenir les organismes à la hauteur de leurs besoins », lance sa directrice générale, Josée Mailloux, en parlant du « bon bout de chemin » qui pourra être fait.

Selon Mme Mailloux, PFR prouve son désir de vouloir vraiment faire une grande différence dans l’aide alimentaire.

Lancé le 27 mars, le fonds COVID-19 de Centraide avait engrangé autour de 125 000 $ à la fin de la semaine dernière. Ce montant inclut les dons déjà reçus et les promesses de dons.

À Baie-Comeau, le fonds de Centraide permet d’aider le comptoir alimentaire L’Escale, Homme aide Manicouagan et le Centre d’action bénévole de la MRC de Manicouagan à répondre aux besoins de gens démunis en raison de la pandémie de coronavirus.