Le cégep de Baie-Comeau veut 10 M$ pour un pavillon de recherche

Le cégep de Baie-Comeau s’apprête à déposer à Québec un projet d’agrandissement de 10 M$ visant la création d’un pavillon de recherche et d’innovation en forêt boréale.

D’ici la fin avril, le dossier sera soumis à un programme d’aide du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) permettant de financer jusqu’à 90 % des infrastructures de recherches dans les cégeps et les universités. Il sera aussi déposé au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

Le projet prévoit le réaménagement des locaux du centre collégial de transfert de technologie, plus connu sous l’appellation du CEDFOB, soit le Centre d’expertise et de développement en forêt boréale. Les balbutiements remontent à plus de 18 mois, mais les travaux se sont intensifiés à la lumière de signaux favorables à son financement reçus en octobre dernier, a expliqué le directeur général du CEDFOB, Michael Cosgrove.

« On avait différentes options pour l’agrandissement. La première qu’on a regardée, c’était un agrandissement par l’intérieur pour trouver un espace pour accueillir l’ensemble de notre douzaine de chercheurs, la quinzaine d’étudiants qui participent aux activités de recherche à tous les ans et l’équipement, mais il n’y a pas l’espace. »

Nouvelle construction

La nécessité d’une nouvelle construction s’est donc imposée. Le pavillon, prévu sur trois étages à l’arrière du cégep et mettant en valeur le bois et l’aluminium, permettra de regrouper l’ensemble des activités du CEDFOB, actuellement dispersées dans trois sites. Il corrigera aussi les lacunes des locaux dans le collège qui sont non fonctionnels et trop exigus.

Tout ça vise à assurer le développement du CEDFOB, dont la mission « est de réaliser, en collaboration avec le milieu, des travaux de recherche et développement sur la forêt boréale », a précisé M. Cosgrove.

Pour le directeur général du cégep, Claude Montigny, ces « nouveaux locaux fourniront aux chercheurs, au personnel enseignant, aux étudiants et aux entreprises un lieu de recherche et d’innovation à la hauteur de leurs besoins et de leurs ambitions. »

Contribution du milieu

La contribution du milieu au financement du projet est de 10 % des coûts, soit 1 M$. À eux deux, le cégep et le CEDFOB y injecteront 500 000 $. MM. Cosgrove et Montigny sont très confiants d’amasser les 500 000 $ manquants dans la communauté, malgré la situation actuelle de crise de la COVID-19.

M. Montigny a d’ailleurs rappelé que le pavillon de recherche et d’innovation en forêt boréale permettra de répondre à un enjeu prioritaire dans la Manicouagan, soit la transformation de l’économie locale vers une économie axée sur le savoir.

L’échéancier du projet prévoit une réponse à la demande de financement d’ici l’automne 2020, suivie de la réalisation des plans et devis à l’hiver 2020-2021, du lancement de l’appel d’offres par la suite et d’une première pelletée de terre au printemps 2021 pour des travaux qui s’échelonneraient ensuite sur 12 mois.