COVID-19 : « on a besoin que le Québec renaisse » – François Legault

Le premier ministre François Legault a rassuré les Québécois lors de son point de presse quotidien du 24 avril en parlant du déconfinement graduel. « On a besoin que le Québec renaisse », a-t-il mentionné en précisant que le confinement peut également avoir des inconvénients sur la santé mentale, s’il se poursuit encore des mois.

Selon M. Legault, « il restera toujours des risques », mais il a insisté sur le fait qu’il faut se déprogrammer « pour être capable de rechanger encore d’approche et d’attitude ».

« La vie sera différente, il faudra rester à deux mètres les uns des autres pendant plusieurs mois, mais on a besoin que la vie normale reprenne, on a besoin de nos amis et de recommencer la vie en société », a-t-il poursuivi.

Pour assurer le bon déroulement du déconfinement, le port du masque sera recommandé, de rappeler le chef caquiste. « On va rouvrir la société graduellement, un plan sera déposé la semaine prochaine pour la réouverture des écoles et entreprises. C’est important que les mesures dont on vous parle depuis longtemps restent et dans les cas où ce n’est pas possible, on va recommander fortement de porter un masque. »

En terminant, François Legault a admis qu’il y a toujours un gros chantier dont le gouvernement doit s’occuper : les résidences pour aînés. « C’est le temps de relever nos manches et de régler ce problème-là. Je suis certain que les Québécois sont capables de passer au travers cette crise », a-t-il soutenu.