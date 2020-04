Services universitaires : le maire Montigny siège au comité de transition

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, représente la MRC de Manicouagan au sein du comité chargé de faire la transition entre la Corporation des services universitaires de l’ouest de la Côte-Nord, sur le point de fermer les livres, et l’antenne universitaire de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) qui lui succédera.

M. Montigny a été nommé à ce poste la semaine dernière par les élus de la MRC. « Là, on est exactement dans la période de transition. S’il n’y avait pas eu le contexte de la COVID-19, peut-être que la période de transition aurait été plus courte avec l’annonce officielle de la création d’une antenne universitaire », a souligné M. Montigny.

Le comité de transition, qui est en lien avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et l’UQAR, doit s’assurer d’une continuité au chapitre des études et de la diplomation des étudiants déjà inscrits. Il a aussi à gérer l’inscription des nouveaux étudiants en vue de la session d’automne 2020 et d’hiver 2021.

La mise en place d’une antenne universitaire fait partie de la vision de la Ville de Baie-Comeau de développer un secteur du savoir « avec le centre-ville du Plateau, avec une place publique, avec une zone d’innovation. Tout ça est en train de se placer pour créer cette vaste zone du savoir dans ce secteur-là », a ajouté le maire.