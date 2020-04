Le masque, la visière et les gants obligatoires pour les éducatrices

Tout en s’occupant des tout-petits, les éducatrices devront porter des équipements de protection afin de limiter leur chance de contracter la COVID-19.

C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Famille Mathieu Lacombe en point de presse cette fin d’après-midi

« Les tout-petits sont une clientèle pour qui c’est beaucoup plus difficile d’écouter les consignes (de distanciation sociale). Le taux d’occupation va augmenter graduellement dans cette première phase d’ouverture. Les recommandations de la Santé publique nous amènent à exiger le port du masque et de la visière et des gants », a-t-il déclaré.

Dès le 11 mai, tous les services de garde, incluant les garderies non subventionnées et le milieu familial reconnu et non reconnu, seront ouverts progressivement dans l’ensemble des régions du Québec, à l’exception de ceux sur le territoire de la grande région de Montréal. Eux pourront ouvrir dès le 19 mai. Les services de garde « d’urgence » établis lors du début de la crise prendront ainsi fin le vendredi 15 mai.

La moitié des ratios est permis pour les services de garde selon la santé publique. Donc si le service accueillait huit enfants, il devrait maintenant en accueillir quatre. C’est une autre mesure recommandée par la Santé publique.

Il a voulu rassurer les parents : tout comme pour le retour à l’école primaire, le retour à la garderie et autre service de garde est volontaire. « Le retour des enfants dans les services de garde est volontaire, a noté le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Votre place sera maintenue sans qu’il n’y ait de frais si vous décidez de ne pas envoyer votre enfant. Votre décision sera la bonne faites-vous confiance. »

Finalement, il a rappelé que la priorité de la démarche est la santé de tous. « La santé est notre priorité. On ouvre maintenant parce que pour nous c’est la meilleure solution. Les éducatrices s’ennuient de leurs enfants. Les tout-petits s’ennuient de leur éducatrice et de leurs amis. Mais il faut y aller graduellement. C’est encore plus difficile de rouvrir les services que de les fermer », a-t-il finalement souligné.

Dans le même point de presse, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a annoncé que le port de l’équipement de protection ne sera pas obligatoire pour les enseignants.