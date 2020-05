COVID-19 : le Centre des arts clôt sa saison à l’avance

Le Centre des arts de Baie-Comeau met officiellement fin à sa saison hiver-printemps 2020. La pandémie de COVID -19 aura finalement eu raison aussi des spectacles attendus en mai et juin.

Faut-il rappeler qu’à la mi-mars, l’établissement a dû se mettre sur pause à l’unisson avec tout le Québec. Il attendait la suite des choses avant de déclarer forfait pour le reste de la saison.

Aux huit spectacles qui étaient fixés en mai et en juin, notamment avec Les sœurs Boulay, Fred Pellerin et Julien Lacroix, ajoutons la vingtaine d’autres déjà annulée en mars et avril, comme ceux de Guy Nantel, Irvin Blais, Virginie Fortin et Natasha Kanapé.

Reports et annulations

L’équipe du Centre des arts annonce cependant que plusieurs de ces rendez-vous manqués pourront être repris à l’automne 2020 ou au cours de la saison hiver-printemps 2021 « en concertation avec nos collègues diffuseurs, agents et producteurs », peut-on lire dans un communiqué.

Dans certains cas, les dates sont déjà inscrites au calendrier. C’est notamment le cas avec le spectacle de Alain Choquette fixé au 5 juin 2021. Dans d’autres cas, les dates restent à déterminer. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Les détenteurs de billets touchés par les reports peuvent les conserver puisqu’ils seront honorés aux nouvelles dates. Par contre, si ces dates ne leur conviennent plus ou que le spectacle a été annulé, les gens pourront obtenir un remboursement; échanger leur billet pour une carte-cadeau assortie d’une bonification de 10 % du montant; ou encore en faire don au Centre des arts pour assumer les frais déjà encourus.