COVID-19 : Aide fédérale pour les pêcheurs

Lors de son point de presse du 14 mai, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé que le gouvernement fournira une aide aux pêcheurs qui traverse moments difficiles en raison de la crise de la COVID-19.

Au total, le gouvernement canadien investira environ 470$ millions pour venir en aide à l’industrie des pêches. Ainsi, les entreprises qui ont perdu 25 % de leur revenue pourront obtenir un remboursement de leur perte à hauteur de 75% jusqu’à concurrence de 10 000$. Les pêcheurs qui ont une entreprise auront accès à des subventions non remboursables d’un maximum de 10 000$.

Les règles d’assurance-emploi seront modifiées pour que les pêcheurs puissent demander des prestations en fonction des revenus qu’ils ont gagnés par rapport aux années précédentes.

Justin Trudeau a affirmé : « Les gens doivent ralentir et même arrêter leurs activités pour protéger leurs travailleurs, mais le prix et la demande des produits de la mer ont chuté. Vous nourrissez nos familles, on est à l’écoute de ce que vous avez besoin pour traverser la crise.»

Parcs nationaux

Le premier ministre a aussi annoncé qu’à partir du 1er juin, certains parcs nationaux seront rouverts. Évidemment, les gens devront suivre les règles de distanciation physique.