Party de déconfinement à gagner au Parc Nature

La recherche de financement est un combat perpétuel pour le Parc Nature et dans ce contexte de pandémie, la partie est encore plus ardue pour l’attrait phare de Pointe-aux-Outardes. L’organisme n’a donc pas le choix de sortir des sentiers battus afin de récolter l’argent nécessaire à sa survie.

« Pour débuter la saison, on a besoin de sous et on n’en a pas en raison de l’annulation de notre souper-bénéfice », de lancer le directeur général du parc, Denis Cardinal. « On essaie de s’en sortir de toutes les manières, on est habitués depuis le temps. »

Habitué de dénicher du financement, mais aussi habitué d’innover, le Parc Nature a lancé lundi, en même temps que son tout nouveau site web, sa campagne Séjour de rêve pour 25 personnes, un événement qui se voudra LE party de déconfinement sur la Côte-Nord, une fois la chose possible bien sûr.

La boucherie Les 3 p’tits cochons pour la nourriture, la microbrasserie St-Pancrace pour la bière et Attitude nordique pour les activités sont les partenaires de cette journée, d’une valeur de 4 000 $. Car en plus de la journée, tout ce beau monde pourra ensuite passer la nuit dans les nichoirs du Parc Nature.

Pour remporter ce prix, chaque personne ou entreprise participante aura une chance de gagner par tranche de 100 $. Ainsi, une entreprise qui donne 500 $ aura cinq chances de remporter le séjour. M. Cardinal espère récolter 30 000 $, « pour nous permettre de commencer la saison ».

Pour participer, il suffit de se rendre sur le site du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes. Le paiement peut se faire en ligne ou par facturation. Évidemment, si les consignes sanitaires ne permettent pas de tenir ce méga-party en 2020, le gagnant et ses 24 invités pourront profiter de ce prix en 2021. On peut cliquer sur ce lien pour s’inscrire.

Un peu dans le brouillard

Comme de nombreux gestionnaires de parcs du même genre, Denis Cardinal est un peu dans le brouillard en ce qui a trait à la prochaine saison estivale. Il ne peut qu’attendre les directives de la santé publique et miser sur le tourisme intrarégional, puisqu’il y aura probablement moins de visiteurs de l’extérieur.

« Ce qu’on sait, c’est que pour la randonnée pédestre, il n’y a pas de problème. Pour les visites guidées, ça risque d’être compliqué avec la distanciation de deux mètres et en ce qui concerne les nichoirs et le camping, ce n’est pas rouvert pour l’instant. »

Le directeur général souhaite d’ailleurs avoir le feu vert le plus rapidement possible pour offrir l’hébergement. Déjà, plusieurs personnes ont annulé leurs réservations dans les nichoirs et de nombreux autres sont en attente de réserver.

On ne sait s’il est croyant ou non, mais Denis Cardinal implore peut-être les saints pour que le Parc Nature passe sans coup férir à travers 2020. « Ce sera une saison avec autant de dépenses qu’à l’habitude, mais beaucoup moins de revenus. »