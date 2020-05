Une météo mémorable pour un 26 mai

La magnifique météo du mardi 26 mai à Baie-Comeau n’a pas permis d’enregistrer un nouveau record de chaleur, mais de prendre toutefois le deuxième rang à ce chapitre.

Selon André Cantin, météorologue chez Environnement Canada, le mercure a atteint 25,1 degrés Celsius, soit à peine un peu moins que le record de 25,8 degrés datant de 1982.

La normale des températures à ce temps-ci de l’année chez nous est plutôt de 15 degrés. « On était quand même assez loin de la normale », reconnaît M. Cantin.

Le temps chaud s’explique par une masse d’air chaude et humide qui, bien qu’elle couvre principalement le centre et l’ouest du Québec, s’est rendue dans l’est hier. Par contre, mercredi, le vent de la mer et les nuages ramènent les températures vers les normales, précise encore le météorologue.

Depuis le début du mois, il est tombé 32,9 mm de pluie, dont 24,3 mm le 1er mai et 4,9 mm trois jours plus tard. C’est donc dire qu’au cours des 22 derniers jours, Baie-Comeau a reçu moins de 4 mm.

La Société de protection des forêts contre le feu invite les gens à la prudence puisque l’indice d’inflammabilité est élevé sur la majeure partie de la Côte-Nord et très élevé dans le secteur de Manic-5.