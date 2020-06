Le Drakkar complète la transaction pour Gabriel Fortier

Pierre Rioux a eu un mercredi matin plutôt occupé, complétant deux transactions réalisées la saison dernière et en en effectuant une troisième pour acquérir un joueur de 20 ans.

D’abord, le directeur général a retourné aux Wildcats de Moncton leurs choix de troisième ronde en 2020 et de quatrième ronde en 2021, acquis dans la transaction concernant l’ex-capitaine Gabriel Fortier. En retour, les Néo-Brunswickois cèdent deux choix de second tour, ceux de 2020 et 2021.

Ce choix de 2020 a ensuite pris la direction de Sherbrooke, pour compléter la transaction qui a expédié le défenseur Jérémy Jacques à Baie-Comeau. En contrepartie, le Phoenix retourne au Drakkar les sélections de troisième et sixième rondes de 2022 alors cédés.

« Ça veut dire que pour Fortier, on a reçu Julien Hébert, Jérémy Jacques, des choix de deuxième et troisième rondes en 2020 ainsi des choix de deuxième et quatrième rondes en 2021 », a résumé Rioux, satisfait du retour du balancier dans cette transaction.

Le dg a également fait l’acquisition ce mercredi matin de l’attaquant de 20 ans de Sherbrooke Nathaël Roy, en retour du choix de troisième tour de Chicoutimi en 2020. Le Drakkar avait cette sélection en main à la suite de l’échange de son premier choix aux Remparts de Québec au repêchage de 2019.

« Roy, c’est un gars qui nous intéressait. Il a un bon gabarit, de la vitesse, une bonne éthique de travail et surtout, il a marqué 20 de ses 21 buts l’an dernier à cinq contre cinq, ce qui nous a manqué l’an passé », a fait valoir Rioux. « On était bons en avantage et en désavantage numérique, mais c’était plus difficile à cinq contre cinq », a-t-il souligné.

Toujours rien pour la première ronde

À l’heure où ces lignes sont écrites, Baie-Comeau n’a toujours pas de droit de parole au premier tour du repêchage de la LHJMQ, qui se tient vendredi soir. À la fin de la semaine dernière, « ça se renseignait pas mal et ça semblait bouger mais maintenant, c’est très calme de ce côté », de soutenir le directeur général. « Ça va peut-être s’activer un peu plus demain (jeudi) ou vendredi. »

Si Pierre Rioux ne parle pas vendredi soir, il le fera souvent samedi matin, pour la tenue des rondes 2 à 14 du repêchage. En effet, le Drakkar possède encore trois choix de deuxième ronde, soit les choix 24 (le sien), 25 (Québec) et 32 (Charlottetown). Au terme des transactions de mercredi, il a aussi conservé un de ses trois choix de troisième tour (47, Shawinigan).

Soulignons en terminant que l’ex-défenseur du Drakkar, Xavier Bouchard, ne terminera pas sa carrière junior avec les Eagles du Cap Breton. Il a été cédé aux Huskies de Rouyn-Noranda, une équipe que son père a déjà dirigée, en retour d’un choix de troisième ronde en 2021.