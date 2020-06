Les déplacements interrégionaux toujours non recommandés, sauf en cas de nécessité

La Côte-Nord ayant majoré son bilan de trois nouveaux cas ce dimanche 7 juin, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord tient à rappeler que les déplacements non essentiels d’une région à l’autre ne sont toujours pas recommandés, et ce, malgré la levée des points de contrôle routier le 31 mai.

« Nous sommes dans une période cruciale, un tournant pour démontrer que nos efforts pour contrer la propagation du virus portent fruit. Même s’il n’y a plus de contrôles routiers et que l’économie redémarre, il ne faut pas sous-estimer la pandémie. Il faut continuer de tout faire pour éviter que la COVID-19 entre chez nous. Le lavage des mains, la distanciation de deux mètres et le port du couvre-visage lorsque la distanciation ne peut pas être respectée, c’est la clé », souligne Mme Dyane Benoît, directrice générale adjointe par intérim, par voie de communiqué le 8 juin.

Le CISSS rappelle également qu’il y a des consignes à respecter pour les voyageurs qui reviennent d’une autre région : prévoir des réserves de subsistance, éviter d’aller dans les lieux publics lors des premiers 14 jours, respecter la distanciation de deux mètres, éviter les rassemblements intérieurs et surveiller ses symptômes.

« Notre région s’est protégée un peu plus longtemps avec les barrages routiers, mais il ne faut pas pour autant se refermer devant les autres. Il est important d’être accueillant et inclusif. Ce que l’on prône, et ce, depuis le début, c’est qu’il faut respecter les consignes, peu importe qui nous sommes. […] C’est une situation totalement nouvelle et exceptionnelle que nous vivons, où l’adjectif collectif prend tout son sens », renchérit Mme Benoît.